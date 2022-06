Familiares de modelo morto em praia no Rio lamentam: 'sem palavras, só tristeza'

Nesta quinta-feira (16), o corpo do modelo catarinense Tunay Antunes Pedroso, de 30 anos, foi encontrado na região do Mirante do Roncador, no Rio de Janeiro. No momento do ocorrido, a namorada do jovem, Joci Selinke, 39, estava presente quando a onda o arrastou, mas conseguiu se segurar. “Deus, nos dá força, porque a minha acabou”, escreveu ela nas redes sociais.

Tunay estava desaparecido desde a terça-feira (14). Amigos e familiares lamentaram a morte precoce do modelo e prestaram homenagens, entre eles, o pai do jovem, Vilmar Pedroso: “Sem palavras, só tristeza”.

O jovem também era bacharel em Educação Física e havia se mudado para o Rio de Janeiro há cerca de um ano. O acidente ocorreu enquanto ele pescava sobre rochas, quando foi surpreendido pelo mar. O corpo do jovem será velado nesta sexta-feira (17), na sua cidade natal, em Tubarão, município de Santa Catarina.

Um amigo de Tunay, Gilnei Schmüller, conta que ele sempre será lembrado como alguém 'Sonhador e cheio de planos'. "Ele amava andar de moto, amava musculação e gostava de tocar sua sanfona também. Ele era uma pessoa do bem, sempre sorrindo, um cara determinado, muito trabalhador, sonhador e cheio de planos", descreveu o amigo. Com informações do portal G1.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)