Família abre vaquinha para tratamento de criança de 3 anos mordida por pitbull; veja como ajudar

Desde o dia 27 de agosto, o pequeno Samuel Costa segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital público em Macapá (AP), após ter o braço dilacerado por um pitbull. Devido a gravidade da lesão, a criança de 3 anos teve um dos membros superiores amputados, bem como o ombro direito. Nesta quinta-feira (31), a família iniciou uma vaquinha on-line para arrecadar doações que servirão para o tratamento médico, além da transferência do Samuel para um hospital especializado em traumas ortopédicos em São Paulo.

Em entrevista ao jornal O Liberal, a mãe da criança, que é paraense de Altamira, Thalita Costa, relatou que o animal era da própria família e tinha um bom convívio com o menino. O socorro foi imediato, mas a equipe médica constatou que o braço direito não teria mais funcionalidade e foi removido. Thalita afirma que o hospital está dando todo o suporte necessário à criança, mas por ser um paciente de traumatologia ortopédica, com amputação, o ideal é fazer a transferência para um centro especializado.



"Houve um agravo no quadro clínico e o Samuel está internado no Hospital da Criança, unidade pública de Macapá. Então a gente teve a ideia de iniciar a vaquinha para tentar transferir ele para um Núcleo de Assistência Especializado de Atentimento de Trauma", disse Thalita.

O valor estimado da campanha é de R$ 300 mil, que garante o traslado, a internação e a parte do tratamento. "A expectativa é angariar o maior valor possível. Pois o custo para ir pra lá [São Paulo] é muito alto. Pra você ter noção, só a UTI aérea está custando R$185.000", pontua. "A gente não tem noção do tempo de tratamento. Ele vai precisar fazer a reabilitação e a fisioterapia", reforça a mãe.

Além da vaquinha, a família também está aceitando doações em dinheiro. As transferências podem ser feitas para os dados abaixo:

Thalita Costa dos Santos

Banco do Brasil 001

Agência: 2825-8

C. Poupança: 109031-3

Pix: thali_lucas@yahoo.com.br

Até às 22h de hoje (31/08), 1.321 pessoas já haviam colaborado com a causa, gerando mais de R$70 mil, que pode salvar a vida do Samuel.

Veja como doar por meio da vaquinha:

- Acesse este link;

- Clique em "Doe e Concorra";

- Cadastre os dados, o valor a ser repassados e o tipo de pagamento;

- Aperte em "contribuir".