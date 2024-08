FAB confirma que caixas-pretas gravaram vozes e dados relacionados à queda de avião em Vinhedo

A Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou nesta terça-feira (13/8) que as caixas-pretas do avião modelo ATR 72, que caiu em Vinhedo (SP) na última sexta-feira, gravaram com êxito os dados e registros de voz relacionados ao acidente.

Segundo a FAB, por gravar os diálogos e sons da cabine, as caixas-pretas são fundamentais para a investigação.

São duas caixas pretas: um gravador que registra conversas na cabine e um gravador de informações e parâmetros da aeronave, como altitude, velocidade, posição das manetes, botões acionados, entre outros dados técnicos. Os gravadores estão sendo analisados desde sábado (10) no Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo (Labdata) do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, em Brasília (DF).

"Os dados foram obtidos, validados. E agora aguardamos a linha de investigação de nossos investigadores, que ainda se encontram aqui comigo, regressarem a Brasília para a gente começar a trabalhar na transformação desse número enorme de dados para a informação útil para a sociedade." explicou o brigadeiro Marcelo Moreno, chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)