Ex-princesa da Festa do Pinhão de Lages morre aos 30 anos

A ex-princesa da festa do Pinhão de Lages, Flávia Burigo, de 30 anos, morreu em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na sexta-feira (3) após ficar internada por cinco dias. A jovem, que era médica e atuava em uma Unidade Básica de Saúde de Lages, na Serra catarinense, ganhou o título de princesa em 2013, na XXV edição da festa. As informações são do NSC Total.

“Gostaríamos de, em nome de toda a Secretaria Municipal da Saúde, exaltar a dedicação, parceria e profissionalismo que a Dra. Flávia demonstrou para com os colegas e pacientes durante todo o tempo em que trabalhou conosco”, disse a prefeitura em nota de pesar.

A morte da jovem gerou comoção nas redes sociais, com muitos colegas de trabalho prestando homenagens em seu Facebook. "Uma excelente profissional com um sorriso contagiante. Uma Barbie com sua carruagem branca, que chegava nas manhãs para atender no Tributo. Sentiremos saudades! Que Deus conforte o coração dos amigos e familiares. Descanse em paz!”, escreveu em uma. Ela deixou o marido e uma filha de quatro anos.