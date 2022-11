Ex-lutador almoçou com a sogra após matar esposa e transportar corpo em carrinho de compras

O irmão de Ellida Tuane Ferreira da Silva Santos, professora de 26 anos morta com dois tiros dentro do apartamento onde morava com o marido e o filho de seis meses, conta que o autor do crime, o ex-lutador Luis Paulo Lima dos Santos, de 44 anos, com quem a vítima era casada, almoçou com a família da jovem, em Campinas, após cometer o assassinato. Segundo Valdir Lima, durante a conversa com a família de Ellida, Luis Paulo alegou que ela tinha ido para o interior, sem o bebê, para "fazer uma surpresa", e que estaria apenas com 5% de bateria do celular. As informações são do G1 São Paulo.

"Falou que ela tinha pegado um ônibus e ido para Campinas. A gente começou a desconfiar porque ela não deixaria o bebê ainda amamentando em casa. [Ele] premeditou o crime e chegou na casa da minha madrastra se passando de preocupado do 'sumiço' dela [Ellida]. Tinha feito tudo já", conta o irmão da vítima.

Valdir revela ainda que não conseguiu dormir de domingo (6) para segunda-feira (7) e, desconfiado, chegou a comentar com a esposa que Ellida já estaria morta. Quando acharam o corpo, ele conversou novamente com o cunhado por telefone. “Falou: 'Valdir, tudo bem?' Eu: 'Não está nada bem'. Ainda disse, tranquilo: 'Cara, é ela mesmo'. Nem ao IML [Instituto Médico Legal] ele apareceu. Quando eu juntei as peças, eu falei para minha família toda: 'Foi ele que matou'".

O bebê do casal está com a família de Luis, mas os irmãos da vítima irão tentar obter a guarda na Justiça. Valdir afirma que Ellida tinha mudado o comportamento nos últimos meses. "Estava fria. Ela não era daquele jeito. Fazia videochamada direto, e a gente brincava antes. Ultimamente estava sumida, não era mais a mesma", lamentou.

Entenda o caso

O crime ocorreu na última sexta-feira (4), em um apartamento na Zona Leste de São Paulo e o corpo da vítima foi encontrado em um córrego na mesma região. A motivação teria sido ciúmes.

Vídeos gravados por câmeras de segurança do prédio em que o casal e o filho moravam mostram a vítima dentro de um elevador do condomínio, na sexta. Essas são as última imagens dela viva. No sábado (5), as câmeras registraram o momento em que Luis Paulo sai do imóvel, levando um carrinho de compras onde, segundo a investigação, estava o corpo da mulher, dentro de um saco. Na sequência, ele coloca o cadáver no carro.

Na tentativa de despistar a investigação, o homem ainda chegou a mentir e registrar na sexta um boletim de ocorrência do desaparecimento da esposa numa delegacia. No documento, ele alegou que a mulher saiu da residência para viajar a Campinas, onde mora a família dela, mas sumiu.

O cadáver de Ellida foi encontrado na sexta passada pelas autoridades, dentro de um saco plástico, jogado num córrego no Parque do Carmo, Zona Leste da capital. Ele tinha duas marcas de bala: no peito e no ombro. A identificação da vítima só ocorreu na terça-feira (8).

Ao prestar depoimento no Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), Luis Paulo admitiu ter atirado quatro vezes em Ellida.