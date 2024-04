Ex-dono de flat admite ter instalado câmeras em imóvel alugado pela deputada Dayany Bittencourt

O antigo proprietário do flat alugado, em Brasília, pela deputada Dayany Bittencourt (União-CE), admitiu ter instalado quatro câmeras escondidas e um microfone dentro de sensores de fumaça e disparadores de água na sala, no quarto e no banheiro do imóvel. Em depoimento à Polícia, ele alegou que esqueceu de contar sobre o sistema de vigilância para a nova dona do apartamento, que alugou o imóvel para a parlamentar. As informações foram divulgadas pelo portal O Globo.

Segundo o antigo dono do flat, as câmeras foram utilizadas para gravar uma camareira que estaria “subtraindo alguns objetos”. Ele argumenta que não acessou corretamente o sistema de vigilância para assistir os vídeos e que os equipamentos “não cumpriram sua finalidade”. Por isso, teria “esquecido” de contar sobre sua instalação à nova dona.

Perícia realizada por profissionais do Instituto de Criminalística da Polícia Civil extraiu 164.325 registros audiovisuais dos aparelhos, com tamanho total de 349 GB. Nos vídeos analisadas entre 21 e 28 de agosto de 2023, período em que a deputada residiu no imóvel, verificou que as câmeras estavam "em pleno funcionamento", mas não foi capturada nenhuma imagem da parlamentar, segundo a perícia.

Um inquérito foi aberto pela Polícia Federal para investigar a suposta violação de domicílio praticada contra Dayany Bittencourt.

Em depoimento à polícia, a dona do flat disse que comprou o imóvel há aproximadamente quatro anos e negou ter sido informada pelo proprietário anterior sobre o circuito de câmeras. Ela também afirmou não acreditar que ele tenha acessado as imagens por ser uma “pessoa idônea”.

Entenda o caso

Em 28 de agosto de 2023, ao notaram algo estranho no sensor de incêndio da sala, os assessores de Dayany descobriram uma câmera escondida. A parlamentar registrou boletim, relatando na delegacia da Polícia Civil que alugou o flat em Brasília por meio de uma imobiliária. Segundo ela, após uma varredura no imóvel por sua assessoria, outras câmaras foram descobertas, bem como um microfone e um aparelho DVR no alçapão da cozinha, ligado a fiação do apartamento e uma espécie de transmissor.

A suspeita da deputada era de uma ação que poderia estar relacionada à sua atividade política ou a do seu marido, que atuou como deputado contra o crime organizado.

O Ministério da Justiça atendeu o pedido de Dayany Bittencourt para que o caso fosse investigado pela Polícia Federal.

"Levo comigo a sensação de vulnerabilidade e exposição. Cada vez que olho ao redor, me sinto invadida e com medo do que pode ter sido capturado pelas câmeras do flat. A vergonha e o medo me acompanham constantemente e o pior é não saber até que ponto a minha vida e intimidade foram registradas. Compreendo que não estou sozinho nessa luta. Há inúmeras outras pessoas que compartilham desse mesmo sentimento de insegurança e vulnerabilidade. É por isso que a investigação e o esclarecimento de casos como este são de suma importância", disse a parlamentar.