Ex-diretor do Detran da Bahia é nomeado presidente da Funasa, extinta e recriada

Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (20) a nomeação de Francisco Américo Neves de Oliveira para a presidência da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). O último cargo de Oliveira foi como diretor-geral do Departamento de Trânsito da Bahia. Ele também já foi diretor administrativo financeiro da Empresa Gráfica da Bahia.

A nomeação ocorre em meio a uma crise envolvendo a extinção da Funasa, a falta de orçamento para o órgão e uma briga dentro do governo e com o Congresso Nacional pelo comando da fundação. Oficialmente, o órgão foi exinto no dia 2 de janeiro deste ano, mas os funcionários ainda não foram redirecionados a outros ministérios, e o Congresso pode fazer com que a fundação volte a existir. Uma publicação do dia 6 de março apontou a extinção do orçamento do órgão.

Porém, atendendo principalmente ao PSD, que tem o comando histórico da Fundação, o governo decidiu ressuscitar o órgão.

A Funasa cuida da área da saúde principalmente em pequenos municípios, e desperta interesse de grupos políticos, mas o Planalto insiste na manutenção do fim da Fundação, enquanto parlamentares lutam pela recriação do órgão nos antigos moldes.