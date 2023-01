Evento doará tatuagens para pessoas com doenças crônicas ou alergias; confira

A partir da próxima sexta-feira (20), o Rio de Janeiro recebe a 10ª edição do Tattoo Week, o maior evento de tatuagem do mundo, que une a criação artística com a solidariedade. Neste ano, o Tattoo Week irá doar tatuagens para portadores de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, e para pessoas que alérgicas a medicações.

Com realização entre os os projetos “Tattoo do Bem”, “Tattoo Week" e o “Arte com Paixão”, o evento quer trazer alegria às pessoas, além de poder ajudar, em caso de uma crise alérgica ou, até mesmo, se estiver desacordado e precisar ser socorrido, a tatuagem pode indicar quais medicações a pessoa não pode tomar.

Tatuagens doadas para pessoas alérgicas serão disponibilizadas no evento (Divulgação/ Projeto Arte com Paixão)

“Se você está em uma crise e tem a sua tatuagem indicando que você é alérgico ou diabético, isso pode poupar muita coisa na hora do socorro”, explicou Esther Gawendo, diretora-presidente do evento, em entrevista à Agência Brasil.

Os procedimentos serão realizados durante os três dias de evento (Divulgação/ Projeto Arte com Paixão)

Nesta edição, o Tattoo Week também disponibilizará os procedimentos de micropigmentação de sobrancelhas e paramédicas de reconstrução da aréola do mamilo para mulheres mastectomizadas em decorrência de câncer.

Pela primeira vez, serão atendidos homens trans que fizeram implante mamário e não possuem mamilo por conta da transição de gênero.

“O meu projeto social Arte com Paixāo, que criei em 2012, sempre me emociona quando vejo a alegria e a recuperação da autoestima das mulheres e homens trans. E, dessa vez, com a parceria da Tattoo Week, faremos muitas pessoas felizes”, disse Ana Savoy, idealizadora do projeto “Arte Com Paixão”.

Como ganhar uma tatuagem de serviço grátis?

Os interessados em realizar os procedimentos gratuitos devem realizar a inscrição no site oficial do evento. Basta preencher a ficha de inscrição, que solicita os dados e quais as alergias e/ou doenças a pessoa tem.

Após finalizar o cadastro, a assessoria do evento entrará em contato para o agendamento, que será feito por ordem de inscrição.

