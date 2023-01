Evento brasileiro tentará registrar recorde de maior número de churrasqueiros simultâneos

Um evento que ocorre anualmente no município de Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul, pode se tornar o maior churrasco em número de assadores simultâneos do mundo. O Paleta Atlântida, que acontece na praia de Atlântida, está em sua sexta edição, e receberá uma adjudicadora oficial do Guinness World Record, na tentativa de registrar a marca.

O recorde atual foi obtido em Dalisa, no Canadá, quando 914 assadores simultâneos se reuniram em setembro de 2022. O número não chega nem perto dos cerca de 3,5 mil assadores simultâneos que se reuniram na praia de Atlântida em janeiro de 2022. Entretanto, o recorde não foi registrado pela falta de um oficial do Guinness.

Agora, em 2023, o plano é cumprir todas as regras estabelecidas pela publicadora, no prazo estipulado, e assim, bater o recorde. O evento contará com dois quilômetros de estrutura, e com a participação de 50 celebridades nacionais e internacionais do churrasco, que servirão mais de 15 toneladas de carne.

O Paleta Atlântida também contará com a maior competição aberta de Beach Tennis em areia já feita, com 30 quadras disponíveis. Também serão realizados jogos entre celebridades e uma competição de futevôlei.

“Em 2024, queremos reunir os campeões mundiais de todas as categorias e de todas federações, transformando o Paleta Atlântida na ‘Champions League’ do churrasco, com um troféu especial”, revelou Luciano Leon, CEO do Paleta, em entrevista.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)