Estuprador em série é preso pela polícia de Goiás; menina de 11 anos está entre as vítimas

No último sábado (23), a Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher de Goiânia e do 1º Distrito Policial de Trindade, efetuou a prisão de um estuprador em série, acusado de cometer, ao menos, oito crimes de violência sexual, incluindo roubo e agressão às vítimas. Entre elas, uma criança de apenas 11 anos.

Identificado como Daniel Maurício de Oliveira, de 53 anos, o estuprador abordava as vítimas em via pública em um carro preto e as obrigava, por meio de ameaças, a entrarem no veículo. Em seguida, cometia os estupros, roubava e as abandonava em um local "deserto".

Histórico dos crimes:

- 1º de janeiro de 2015: vítima de 22 anos, na zona rural de Trindade;

- 30 de dezembro de 2016: vítima de 11 anos, Jardim Cerrado, Goiânia;

- 20 de fevereiro de 2018: vítima de 34 anos, GO-060, Santa Bárbara;

- 18 de janeiro de 2020: vítima de 56 anos, abordada no Jd. Curitiba, em Goiânia, e deixada na GO-070, em Goianira;

- 2 de julho de 2022: vítima de 22 anos, St. Andreia, Goiânia (abordada em frente ao Portal Sul Shopping);

- 4 de maio de 2023: vítima de 56 anos, Setor Nova Esperança, Goiânia;

- 10 de dezembro de 2023: vítima de 24 anos, Setor Progresso, Goiânia;

- 16 de março de 2024: vítima de 55 anos, Residencial Real Conquista, Goiânia.

A prisão temporária tem relação com o último estupro, ocorrido em março de 2024. Na casa do home, a polícia encontrou o celular da vítima e o veículo usado no crime.

Segundo a polícia, quatro das oito vítimas já fizeram o reconhecimento fotográfico do autor. Além disso, laudo pericial da Polícia Técnico-Científica confirmou definitivamente a autoria após confronto de DNA do homem com o material biológico deixado por ele nas vítimas.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com