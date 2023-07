Estudo relaciona a falta de empatia à rotina de doenças físicas e emocionais; entenda

Uma pesquisa liderada pelo Grupo Rabbit, especialista em gestão escolar na América Latina, revelou que o comportamento individualista e egocêntrico entre crianças e adolescentes, trazem como consequência potenciais danos à saúde física e emocional. O estudo destacou a tendência preocupante de jovens da geração Z (nascidos entre 1990 e 2010) que se isolam em um universo digital, impulsionados pela busca incessante por alta performance, muitas vezes menosprezando a importância do cuidado com o próximo e com a sociedade.

Segundo Christian Coelho, CEO do Grupo Rabbit, o estudo demonstrou que, em geral, adolescentes no Ensino Médio priorizam a escolha de profissões com base exclusivamente nos aspectos financeiros, deixando de lado a empatia. "Para os jovens do Ensino Médio, contribuir para um Brasil e para um mundo melhor ficou em 9º lugar de dez e cuidar ou melhorar a vida de outras pessoas ocupou o 7 º lugar, o que mostra pouca empatia", disse Coelho.

A pesquisa foi feita com base na respostas de crianças e adolescentes. A amostragem ficou assim: Berçário e Educação Infantil (19% dos questionários recebidos), Ensino Fundamental I e ​​II (30% e 38% dos consultados, respectivamente) e Ensino Médio (13%). A pesquisa foi dividida quase igualmente entre participantes do sexo feminino (51,4%) e masculino (47,8%).

Mas afinal, é possível combater o individualismo?

Uma das possíveis soluções para combater o individualismo, apontada pelo estudo, é a produção de conteúdos de qualidade que abordem resolução de conflitos e melhorias interpessoais, direcionados tanto aos jovens como aos pais.

A Inteligência Emocional é um dos temas mais discutidos na internet nos últimos tempos. No meio científico, pesquisadores da Universidade de Yale - por meio do estudo "Emotion" em 2023 - concluiu que pessoas com maior inteligência emocional tendem a tomar decisões mais assertivas.

Literatura sobre inteligência Emocional

No Brasil, Lennon Santos é o primeiro engenheiro emocional do Brasil e especialista no tema nas plataformas digitais. Recentemente lançou uma obra literária intitulada "Mentalidade Empreendedora", que ensina inteligência emocional de forma prática e impactante.

"O grande sentimento desse livro é ensinar aquilo que eu gostaria de ter aprendido antes e não tive ninguém pra me falar. Montei 16 estratégias de forma muito simples para que a pessoa tenha clareza nas suas tomadas de decisão. vamos falar sobre meta, crenças, gestão de conflitos... e o mais importante é que serve para todas as áreas da vida da pessoa", frisou.

O livro tem dois capítulos sobre a construção de relacionamento com pessoas, de networking. "Eu sempre falo que 85% dos recursos que temos vêm de um networking bem endereçado. É se tornar interessado pela pessoa, mas também se tornar interessante, sem ser interesseiro. Não é possível fazer nada disso se a pessoa não sabe como se relacionar com o outro", pontuou Lennon.

Quem é Lennon Santos, do livro Mentalidade Empreendedora?

Lennon Santos é engenheiro civil - por formação - e pai de um casal de adolescentes, sendo Marcelo Silva um dos exemplos de superação por meio da Inteligência Emocional, na quebra do isolamento provocado pelo individualismo frequente na sociedade.

"Todos os princípios relatados no livro têm me ajudado a pensar na vida de uma forma mais ampla, superando os obstáculos que a gente mesmo coloca. É um conjunto de conhecimentos que impactam na vida como um todo. Quando você muda suas crenças e valores, muda o ambiente que você vive e, é claro, isso é bom para todas as pessoas que vivem com você", contou.