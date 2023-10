Estudo aponta as profissões mais bem pagas do Brasil; saiba quais são

Um estudo divulgado recentemente revelou as profissões mais bem remuneradas do Brasil. Realizado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), o relatório contou com a ajuda da economista Janaína Feijó, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV-IBRE), responsável por analisar as 126 profissões que aparecem na lista.

A pesquisa considerou trabalhadores do setor privado com renda acima da média nacional, que é de R$ 2.836, e que possuem curso superior. No primeiro lugar da lista estão os médicos especialistas, com uma remuneração média de impressionantes R$ 18 mil. Logo em seguida, aparecem os matemáticos, atuários e estatísticos, com um salário médio de R$ 16 mil. No entanto, o grande destaque vai para as profissões relacionadas à área de tecnologia, que dominaram a lista dos 10 primeiros colocados, com seis posições.

Confira o top 10 das profissões mais bem pagas

1. Médicos especialistas – R$ 18.475

2. Matemáticos, atuários e estatísticos – R$ 16.568

3. Médicos gerais – R$ 11.022

4. Geólogos e geofísicos – R$ 10.011

5. Engenheiros mecânicos – R$ 9.881

6. Engenheiros não classificados anteriormente – R$ 9.451

7. Desenvolvedores de programas e aplicativos (software) – R$ 9.210

8. Engenheiros industriais e de produção – R$ 8.849

9. Economistas – R$ 8.645

10. Engenheiros eletricistas – R$ 8.433

Área de tecnologia dominando o ranking

Entre as carreiras que tiveram um aumento significativo em seus salários desde 2012, todas elas estão ligadas à tecnologia da informação (TI). Desenvolvedores de programas e aplicativos viram seus salários crescerem 39%, enquanto desenvolvedores de páginas de internet tiveram um aumento de 91%.

Segundo o relatório anual "The Future of Jobs" (O Futuro dos Empregos), divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, as profissões relacionadas à tecnologia têm um futuro promissor, com um crescimento médio de 30% ao ano até 2027.

Confira outras profissões que aparecem no ranking

• Especialistas em Inteligência Artificial (AI) e Machine Learning;

• Especialistas em sustentabilidade;

• Analistas de business intelligence (BI);

• Analistas de segurança da informação;

• Engenheiro de fintech;

• Analistas e cientistas de dados;

• Engenheiros robóticos;

• Especialistas em Big Data;

• Operadores de equipamentos agrícolas;

• Especialistas em transformação digital.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com