Veja quais são as profissões mais infelizes do mundo, segundo estudo

A discussão entre a rotina de trabalho e o prazer em exercer a profissão é debatida há bastante tempo. Para isso, a Universidade de Harvard publicou um estudo mostrando quais são os empregos mais infelizes do mundo. Para a realização da pesquisa, os cientistas fizeram perguntas para mais de 700 trabalhadores, a cada dois anos, sobre a vida e o dia a dia de cada um deles.

A pesquisa, com dados coletados desde 1938, chegou à conclusão de que a felicidade no ambiente de trabalho não está totalmente relacionada ao salário ofertado pela empresa, mas sim, pelas relações significativas construídas durante a rotina.

Na lista estão trabalhos em que os funcionários têm pouca ou nenhuma interação com outras pessoas. 'É uma necessidade social crítica que deve ser atendida em todos os aspectos de nossas vidas. Se você está mais conectado com as pessoas, você se sente mais satisfeito e faz um trabalho melhor", explicou o pesquisador responsável pela pesquisa.

Quais são as profissões mais infelizes do mundo?

Motorista de caminhão;

Vigilante noturno;

Industriário noturno;

Entregador de pacotes e alimentos;

Trabalhador de varejo online.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)