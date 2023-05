Estudo revela alterações cerebrais em crianças com covid-19

Um estudo inédito realizado pelo Hospital Infantil de México Federico Gómez, ligado ao Instituto Nacional de Salud, mostrou as alterações no funcionamento cerebral de crianças que tiveram quadros graves da covid-19. Segundo relatos de escolas e pais, crianças infectadas apresentavam lentidão para terminar as tarefas escolares e problemas para compreender o que era ensinado pelos professores.

A radiologista pediátrica Pilar Dies Suarez, chefe do departamento de exames de imagem do hospital, decidiu investigar essas queixas e liderou o estudo que será publicado no Journal of Applied Clinical Medical Physics. Segundo Pilar, antes desse trabalho, só havia estudos sobre memória.

Como foi a pesquisa com crianças que tiveram Covid-19

Os pesquisadores analisaram o cérebro de 51 crianças entre 10 e 12 anos, meninos e meninas. Desses, 20 tinham sido infectados pela variante delta do Sars-CoV-2 e outros 31 nunca tiveram covid-19. Eles foram submetidos a uma ressonância magnética em repouso.

No grupo que ficou doente, as alterações no giro pré-central e no pós-central indicam um pensamento mais lento, dificuldade para seguir instruções e baixa concentração, segundo a radiologista responsável pelo exame. Já o outro grupo, não teve alterações.

Um ano e meio depois dos exames, o mesmo grupo de crianças que tiveram covid-19 passaram novamente pelo exame. Os dados ainda estão sendo analisados, mas a doutora Pilar adiantou que os danos afetando o funcionamento do cérebro desapareceram em algumas crianças.