Belém volta a ofertar vacinação contra covid e influenza aos sábados; veja onde

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informa, nesta quinta-feira (27) que vai ampliar os espaços e horários para a vacinação contra a covid-19 e Influenza na capital, com a aplicação das doses começando neste sábado (29). As vacinas serão ofertadas em cinco shoppings da capital, em 14 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e em duas universidades, em horários diferenciados.

Estarão disponíveis os imunizantes correspondentes à Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza e Pfizer Bivalente em todos os pontos de vacinação. Somente nas UBS, também estarão disponíveis outros imunizantes para a atualização da caderneta de vacinação das crianças e adolescentes.

O reforço da bivalente está disponível para todas as pessoas com 18 anos de idade ou mais, que tenham completado o esquema primário de vacinação (D1 e D2), com intervalo mínimo de 4 meses da última dose realizada. Já a vacina contra Influenza está disponível para todos os grupos prioritários elegíveis pelo Ministério da Saúde (MS).

Esses grupos prioritários elegíveis pelo MS abrangem: crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias); gestantes; puérperas (até 45 dias pós-parto); povos indígenas; trabalhadores da saúde;

idosos com 60 anos e mais; professores e trabalhadores das escolas públicas e privadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais;

Pessoas com deficiência permanente; profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas;

caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário; trabalhadores portuários; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

Confira os locais onde se vacinar:

- Nas Unidades de Saúde - das 8h às 17h.

UMS Outeiro

UMS Icoaraci

UMS Tapanã

UMS Marambaia

UMS sacramenta

UMS Guamá

UMS Terra Firme

UMS Jurunas

UMS Vila da Barca

UMS Fátima

UMS Telégrafo

UMS Satélite

UMS Maguari

USF Maracajá

- Salas de Vacinas nos shoppings e instituições parceiras, das 10h às 17h:

Shopping Pátio Belém

Parque Shopping

Shopping Boulevard

Shopping Grão-Pará

It Center

- Universidade da Amazônia (Unama)/Alcindo Cacela

- Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (Unifamaz)