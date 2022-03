Estudante morre ao cair do quarto andar de universidade; aulas foram suspensas

Um estudante morreu ao cair do quarto andar de um dos blocos de uma universidade Tuiuti, em Curitiba, nesta quarta-feira (30). Devido à tragédia, as aulas foram suspensas e só devem ser retomadas nesta quinta (31). As informações são XV Curitiba.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado após o incidente, mas o jovem não resistiu aos ferimentos. Ainda não há informações sobre a identidade ou idade do aluno, mas relatos de estudantes que presenciaram a cena indicam que o rapaz cursava medicina veterinária.

A Polícia Civil também foi chamada para acompanhar o caso e investiga as circunstâncias da tragédia. A hipótese de suicídio ainda não foi descartada pelas autoridades e os depoimentos de testemunhas serão fundamentais para esclarecer o caso.

A assessoria de imprensa da Universidade foi procurada e ainda não se manifestou sobre o caso.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)