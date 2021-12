Estudante é preso após dar cerveja para cachorro: 'Agora vai dormir cedo'

Um rapaz de 18 anos foi preso na segunda-feira (13) por dar cerveja para o seu cachorro de estimação e filmar o animal tendo alterações em seu estado físico. As informações são do Metrópoles.

O caso aconteceu em Cassilândia, no Mato Grosso do Sul e revoltou os moradores da região após imagens e vídeos serem divulgadas em um grupo do WhatsApp. No registro, o rapaz aparece dando bebida para o cachorro e logo depois mostra os efeitos do álcool no animal. O cão foi resgatado e o estudante foi conduzido para a delegacia, onde responderá pelo crime de maus-tratos, além de uma multa de R$ 1 mil pelo ocorrido.

