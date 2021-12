Mãe encontra filho prestes a bater gato em liquidificador; assista

O vídeo de uma mãe flagrando um menino quase 'batendo' o gato da família no liquidificador vem viralizando e atraindo a atenção dos internautas nos últimos dias. Nas imagens, o felino aparece espremido dentro do eletrodoméstico, que já estava com a tampa fechada, prestes a ser ferido. As informações são do BHAZ.

Ao chegar a tempo de salvar o bichinho, a mãe indagou a criança." O que está fazendo? Como colocou esse gato dentro do liquidificador? Vai ‘liquidificar’ o gato? Tire-o daí, tire-o daí!”, diz ela aos gritos. Confira:

O registro inusitado chamou a atenção dos Twitteiros, alguns questionando a atitude da mãe de filmar e não salvar logo o gato, outros chocados com o menino. "Que horror, como ele teve a ideia de colocar um gato no liquidificador? Será que não o ensinaram a respeitar a natureza e tudo que existe nela? Imaginem se tivesse ligado o aparelho, pobre gatinho”, escreveu um. “Acredito que esses pais deixam seus filhos fazer ou tentar qualquer coisa por curtidas e visualizações", criticou outro.