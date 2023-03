Estudante de 45 anos alvo de deboche de universitárias registra boletim de ocorrência

A estudante universitária Patricia Linares, de 45 anos, registrou um boletim de ocorrência contra três colegas de faculdade por injúria e difamação. As jovens, estudantes de biomedicina da Unisagrado, faculdade particular de Bauru, no interior de São Paulo, debocharam de Patricia por causa da idade em um vídeo que acabou viralizando nas redes sociais.

No vídeo, as jovens Barbara Calixto, Beatriz Pontes e Giovana Cassalatti zombam da idade de Patricia, dizendo que ela deveria estar aposentada e que "não sabe o que é o Google". O vídeo gerou grande repercussão e as autoras passaram a ser acusadas de etarismo.

Após a repercussão do vídeo, a Unisagrado informou que as alunas solicitaram desistência do curso e que eram alvos de um processo disciplinar movido pela instituição.

Patricia, que teve contato com o vídeo pouco antes de apresentar um trabalho, ficou muito abalada com o episódio. Ela conta que chorou e que o sonho de estudar na faculdade era algo que nunca pôde realizar na adolescência, mas que agora não iria desistir.

De acordo com o boletim de ocorrência, Patricia tem agora seis meses para apresentar uma queixa-crime.