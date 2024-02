Estudante da UnB desaparecido é encontrado morto na casa de amigo

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) encontrou na manhã desta terça-feira (13) o corpo de Lucas da Silva Resende Monte, de 20 anos, no condomínio Alto da Boa Vista, em Sobradinho. O jovem estava desaparecido desde o sábado (10), quando saiu para encontrar um amigo que mora no residencial. O corpo do estudante da Universidade de Brasília (UnB) estava na casa do colega que o jovem tinha ido visitar e apresentava sinais de violência.

A vítima foi assassinada com golpes de faca, segundo informações da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho). No último domingo (11), a família de Lucas havia registrado boletim de ocorrência sobre o desaparecimento do universitário.

Pai da vítima, o servidor público Rodrigo Monte, 42, contou ao site Metrópoles que, no dia do desaparecimento, um dos colegas de Lucas entrou em contato com ele e disse que o estudante havia sumido.

Além disso, o colega teria contado que Lucas havia deixado o condomínio sem celular, sem mochila e sem ser notado.

Lucas morou no Rio de Janeiro com a mãe até 2020, quando se mudou para o DF para morar com o pai. O jovem é acadêmico de educação física e não tem parentes na capital federal, a não ser um primo, que está em viagem.

O pai do jovem contou que chegou a verificar imagens das câmeras de segurança do condomínio Alto da Boa Vista, mas não havia registros de Lucas deixando a casa do amigo.