Estátua de Daniel Alves gera polêmica e Ministério Público é acionado para sua retirada

A estátua em homenagem ao jogador Daniel Alves, localizada em sua cidade natal, Juazeiro, no norte da Bahia, está causando polêmica. Na última terça-feira (19), moradores de Juazeiro e o coletivo Planeta ELLAS, uma rede internacional em defesa dos direitos das mulheres, entraram com uma ação no Ministério Público da Bahia (MPBA) pedindo a remoção da imagem.

Condenado por estupro na Espanha, o jogador teve sua imagem vandalizada por moradores da cidade pela primeira vez em setembro de 2023, que taparam o rosto da estátua com fitas adesivas e uma sacola preta de lixo. Desde então, moradores cobram sua retirada da praça onde está instalada.

Mesmo com protesto e pedidos de remoção, a prefeitura de Juazeiro decidiu aguardar o final do processo judicial antes de tomar qualquer providência e a decisão não agradou os autores da ação. O MPBA ainda não se manifestou sobre o pedido de remoção da estátua. A decisão final sobre o caso caberá ao órgão. A estátua havia sido inaugurada em 2020, como um tributo ao ex-lateral da Seleção Brasileira, cerca de um ano antes de sua prisão.

O caso Daniel Alves

Enquanto a polêmica sobre a estátua se desenrola no Brasil, Daniel Alves deve ser solto na Espanha após pagar fiança de 1 milhão de euros. A Justiça de Barcelona concedeu liberdade provisória ao jogador, que aguardará o julgamento final em liberdade.

Em fevereiro, o jogador foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão por agressão sexual. Daniel foi acusado de estuprar uma mulher de 23 anos dentro de um banheiro da casa noturna Sutton, no dia 30 de dezembro de 2022. O jogador mudou seu depoimento várias vezes, mas, por fim, admitiu ter mantido relações sexuais com a jovem. No entanto, a defesa nega o estupro.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)