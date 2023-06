Enem 2023: prazo de inscrição termina hoje (16); saiba onde se inscrever

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 terminam às 23h59 desta sexta-feira (16). Os interessados devem acessar a Página do Participante e preencher os dados necessários. A taxa de inscrição é R$ 85 e deve ser paga até dia 21 de junho. Mesmo aqueles que conseguiram a isenção de pagamento, precisam realizar o cadastro para fazer a prova.

O Enem será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro, em dois domingos. No primeiro, serão aplicadas 45 questões de Linguagens ( 40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol), outras 45 de Ciências Humanas e uma redação dissertativa-argumentativa.

Já no segundo domingo, serão realizadas 45 questões de Matemática e 45 questões de Ciências da Natureza.

Confira o calendário Enem 2023:

Inscrições: de 5 a 16 de junho;

Provas: 5 e 12 de novembro;

Gabaritos: 24 de novembro;

Resultados: 16 de janeiro de 2024.