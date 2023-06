Sisu 2023.2: confira calendário disponível do Sistema; veja data de inscrição

Já está disponível, on-line, o calendário da segunda edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O programa oferece oportunidade de ingresso em instituições públicas de ensino superior. Os interessados em se inscrever nas seletivas precisam ficar atentos as datas. O período de inscrições, por exemplo, iniciam no dia 19 de junho. As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022 serão consideradas para participação no Sisu 2023.2.

O Ministério da Educação (MEC) ainda não publicou o cronograma oficial do Sisu 2023, no Diário Oficial da União, porém as datas já podem ser consultadas no portal Acesso Único, que é o site oficial do Sisu. Confira o calendário do Sisu.

Calendário Sisu 2023.2

• Data de inscrição: 19 a 22 de junho

• Resultados da Chamada Regular: 27 de junho

• Inscrições para Chamada Regular: 29 de junho a 4 de julho

• Prazo para entrar na lista de espera: 27 de junho a 4 de julho

Como participar do Sisu 2023.2?

Para participar da segunda edição do Sisu 2023.2, é preciso:

- ter feito o Enem 2022;

- não ter obtido nota zero na redação;

- não pode ter feito o Enem como “treineiro” (participante de prova prática).

As inscrições para o Sisu são gratuitas e feitas exclusivamente online. Os candidatos são selecionados com base em sua classificação. Durante a fase de inscrição, o aluno poderá selecionar até duas opções de disciplinas no Sisu 2023. Nessa fase, ele também poderá acompanhar as notas de corte das disciplinas e sua classificação parcial. A opção de mudança de curso estará disponível até o final do período de inscrição, sendo a escolha final considerada para o concurso.

Como se inscrever em cursos de graduação fora do Sisu?

