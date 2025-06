Motorista de caminhão cochila ao volante e mata vendedor de pamonhas em ciclovia

Um vendedor de pamonhas morreu, na tarde desta sexta-feira (6), após ser atropelado por um caminhão enquanto trabalhava em uma ciclovia próxima ao Combinado Agrourbano de Brasília, no Riacho Fundo 1, sentido Gama, no Distrito Federal. A vítima, que não teve a identidade ou a idade divulgadas, morreu no local.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o motorista do caminhão, um homem de 38 anos, confessou ter cochilado ao volante no momento do acidente. O veículo, um Ford Cargo 816S branco, invadiu a ciclovia e atingiu o vendedor, que estava com seu carrinho de pamonhas.

VEJA MAIS

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e, ao chegar ao local, encontrou a vítima sem sinais vitais. Imagens divulgadas pelo perfil Ponte Alta News no Instagram mostram o caminhão com marcas da colisão, parado próximo ao local onde o corpo da vítima foi encontrado.