Enem 2022: MEC antecipa divulgação de resultados; saiba quando consultar e o que fazer com a nota

O titular do Ministério da Educação (MEC), Camilo Santana, anunciou que os resultados do Enem 2022 serão divulgados nesta quinta-feira (9), antecipando a data original de disponibilização, prevista para a próxima segunda-feira (13). O anúncio foi feito durante a apresentação dos dados do Censo Escolar da Educação Básica.

"Estamos adiantando a divulgação dos resultados do Enem, para tornar mais fácil o acesso dos nossos estudantes ao Sisu", disse o ministro.

Como saber a nota do Enem 2022

Acesse a Página do Participante, digitando o CPF e a senha previamente cadastrados no sistema.

O que fazer com a nota do Enem 2022?

É possível que o aluno use a nota do Enem 2022 para ingressar no ensino superior por meio do Sisu, Prouni, Fies ou em universidades e faculdades particulares. Saiba como funciona cada um:

O Sistema de Seleção Unificada ( Sisu ) é o programa do MEC que faz a seleção dos estudantes para universidades públicas do Brasil. O aluno se inscreve e pode escolher o curso que deseja estudar, podendo mudar suas opções quantas vezes quiser durante o período de inscrição.

O pré-requisito é ter prestado Enem 2021 e tirado nota superior a zero na redação.

As inscrições vão de 16 a 24 de fevereiro.

Resultados saem dia 28 de fevereiro.

Nota considerada é a do Enem 2022.

O Programa Universidade para Todos ( Prouni ) é um programa do MEC que oferece bolsas integrais (100%) e parciais (50%) em instituições de ensino particulares . Para se inscrever, o candidato deve indicar, por ordem de preferência, até duas opções de curso, selecionar a instituição e o turno. O estudante também precisa monitorar a nota parcial para os cursos e é possível mudar de escolhas.

Os pré-requisitos são: ter cursado os três anos do ensino médio em escolas da rede pública ou com bolsa integral em escolas privadas, e pertencer a uma família com renda per capita de até 3 salários mínimos.

Os tipos de bolsa são: integral (renda familiar mensal per capita de até 1,5 salário mínimo) e parcial (para renda familiar mensal per capita de 1,5 a 3 salários mínimos).

Inscriçõesvão de 28 de fevereiro a 3 de março

Os resultados saem de 7 a 16 de março (1ª chamada) e 21 a 30 de março (2ª chamada)

Notas consideradas serão do Enem 2021 e Enem 2022

O Fundo de Financiamento Estudantil ( Fies ) é um programa do MEC que paga parte das mensalidades de estudantes em universidades e faculdades privadas . Esses beneficiários podem quitar o financiamento após a formatura.

Pode se inscrever quem realizou qualquer edição do Enem desde 2010, e tenha obtido média mínima de 450 nas cinco áreas do conhecimento, além de nota superior a zero na redação.

O candidato também precisa ter renda familiar mensal per capita de até 3 salários mínimos.

As inscrições vão de 7 a 10 de março.

Os resultados saem dia 14 de março.

As notas de qualquer edição a partir do Enem 2010 podem ser consideradas.

Algumas instituições privadas de ensino superior usam a nota do Enem no processo seletivo. Outras oferecem descontos nas mensalidades a partir do desempenho do candidato nesse exame. As regras e datas variam entre as universidades e faculdades.