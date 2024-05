Enchentes no RS: Nível do Guaíba diminui e atinge menor nível após 19 dias

Na manhã desta quarta-feira (22), o nível da água no lago Guaíba, localizado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, chegou aos 3,92 metros, marcando seu menor nível registrado desde 3 de maio, há 19 dias.

Além de Porto Alegre, o lago também banha os municípios de Eldorado do Sul, Guaíba, Barra do Ribeiro e Viamão. No início de maio, o nível da água chegou a 5,35 metros, superando a marca histórica que atingiu em 1941, quando chegou a 4,76 metros, causando alagamentos em toda a região.

Os níveis elevados e as fortes chuvas fizeram com que o Guaíba transbordasse e invadisse alguns pontos do Rio Grande do Sul, inundando cidades e tirando as pessoas de suas casas. O último boletim registrado pela Defesa Civil mostrou que em todo o RS, 161 pessoas morreram, 806 ficaram feridas, 82 estão desaparecidas e mais de 653 mil estão fora de casa.

Segundo o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a tendência é que o nível do Guaíba vá baixando de forma lenta e gradual. Essa baixa já possibilita que algumas pessoas consigam voltar aos seus lares para tentar “recomeçar”.

Até o momento, os danos e prejuízos que foram causados pelas enchentes são inestimáveis para a população, que além de terem perdido suas casas e seus bens, vão ter que lidar com a poluição que foi deixada pelas inundações, o que pode implicar em sérios riscos à saúde pública.

*Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com