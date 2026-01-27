Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Enamed: 163 dos 351 cursos de Medicina avaliados conseguiram excelência acadêmica

A prova foi criada pelo MEC para conferir se os estudantes concluintes dos cursos de Medicina adquiriram as competências e habilidades exigidas

Estadão Conteúdo
fonte

Nesta edição, 351 cursos participaram do exame, incluindo universidades públicas federais, estaduais e municipais e instituições privadas. (Freepik)

A primeira edição do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) avaliou 351 cursos de Medicina em todo o País. Desse número, 163 conseguiram excelência acadêmica, com notas 4 ou 5 no Conceito Enade - as maiores, já que o conceito vai de 1 a 5. As notas 1 e 2 são consideradas não proficientes pelo Ministério da Educação (MEC). Os dados foram divulgados no dia 19 de janeiro.

Dos 163 cursos com as melhores notas, 114 graduações obtiveram o conceito 4, enquanto um grupo de 49 cursos atingiu o conceito 5, nota máxima.

A prova foi criada pelo MEC para conferir se os estudantes concluintes dos cursos de Medicina adquiriram as competências e habilidades exigidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs). Após a primeira edição, o exame deve ser realizado anualmente.

O foco do Enamed está na avaliação da qualidade do ensino. O exame tem uma nota de corte para avaliar quem é um "profissional minimamente competente". Segundo os critérios divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), a nota de corte do exame é 60 pontos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EDUCAÇÃO/CURSOS/MEDICINA/AVALIAÇÃO/DESEMPENHO
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

saúde

Vírus Nipah pode chegar ao Brasil? Veja sintomas e transmissão da doença altamente mortal

Pacientes com o vírus estão internados com encefalite. OMS classifica doença como prioridade por risco de emergência de saúde pública

26.01.26 16h48

BRASIL

Projeto de lei propõe afastamento de agressores no serviço público durante medidas protetivas

A proposta foi aprovada em dezembro pela Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados

24.01.26 19h11

BRASIL

Motorista cai em buraco e fica com a cabeça atolada entre barro e roda do carro em MG

Acidente ocorreu no município de João Pinheiro (MG), e vítima com ferimentos graves foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros

24.01.26 18h25

ALERTA

Brasil tem 4 vítimas de feminicídio por dia e atinge o maior número na década

São Paulo é o Estado com maior número de casos nesse período (1.774), seguido por Minas Gerais (1.641) e Rio Grande do Sul (1.019).

20.01.26 19h13

MAIS LIDAS EM BRASIL

FEMINICÍDIO

Corpo de arquiteta morta pelo ex-namorado é encontrado após 3 meses

Fernanda Silveira de Andrade, de 29 anos, estava desaparecida desde outubro de 2025. O ex-companheiro da vítima, Euhanan dos Santos Barbosa, de 25 anos, confessou o crime

26.01.26 12h13

ENAMED

Enamed: 163 dos 351 cursos de Medicina avaliados conseguiram excelência acadêmica

A prova foi criada pelo MEC para conferir se os estudantes concluintes dos cursos de Medicina adquiriram as competências e habilidades exigidas

27.01.26 8h42

MAUS TRATOS

'Cão Orelha': quem era o cachorro que morreu após ser agredido por quatro adolescentes

O animal era um cão comunitário querido pelos moradores de uma região de Florianópolis (SC)

26.01.26 17h00

BRASIL

Pai é preso após gastar R$ 113 mil em apostas com doações destinadas ao tratamento do filho

A situação veio à tona quando a mãe da criança precisou organizar uma viagem a São Paulo, onde deveria ser realizado o tratamento

26.01.26 12h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda