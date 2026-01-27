Enamed: 163 dos 351 cursos de Medicina avaliados conseguiram excelência acadêmica

A primeira edição do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) avaliou 351 cursos de Medicina em todo o País. Desse número, 163 conseguiram excelência acadêmica, com notas 4 ou 5 no Conceito Enade - as maiores, já que o conceito vai de 1 a 5. As notas 1 e 2 são consideradas não proficientes pelo Ministério da Educação (MEC). Os dados foram divulgados no dia 19 de janeiro.

Dos 163 cursos com as melhores notas, 114 graduações obtiveram o conceito 4, enquanto um grupo de 49 cursos atingiu o conceito 5, nota máxima.

A prova foi criada pelo MEC para conferir se os estudantes concluintes dos cursos de Medicina adquiriram as competências e habilidades exigidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs). Após a primeira edição, o exame deve ser realizado anualmente.

O foco do Enamed está na avaliação da qualidade do ensino. O exame tem uma nota de corte para avaliar quem é um "profissional minimamente competente". Segundo os critérios divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), a nota de corte do exame é 60 pontos.