Empresário Rodrigo Carvalheira é preso suspeito de estuprar e agredir mulheres em Recife

O empresário Rodrigo Dib Carvalheira, de 34 anos, foi preso nesta quinta-feira (11/04), suspeito de ter estuprado e agredido ao menos três mulheres em Recife, Pernambuco. O acusado já foi Secretário de Turismo de São José da Coroa Grande, no Litoral Sul de Pernambuco, e foi eleito presidente do antigo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) no estado, em outubro de 2023.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) decretou a prisão preventiva de Carvalheira. Ele deve ser encaminhado para o Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), localizado em Abreu e Lima, na Grande Recife.

Rodrigo foi denunciado por ao menos três mulheres por casos de estupro e agressão, que aconteceram entre 2009 e 2019. As supostas vítimas são do mesmo círculo de amizade e relataram à imprensa que o suspeito deu comprimidos para elas em festas e que acordaram na manhã seguinte em uma cama, com sinais de abuso.

Ele declarou ser inocente durante a saída da Delegacia da Mulher, em Santo Amaro, acompanhado da esposa, nesta quinta-feira. "Tudo será apresentado. Sou inocente. São muito minhas amigas e eu acho incrível que esteja acontecendo isso", declarou à TV Globo.

Em nota, a defesa de Rodrigo, representada pela advogada Graciele Queiroz, disse que a prisão do empresário "causou espanto e estranheza para todos" e que "os fatos narrados são graves, porém baseados unicamente na opinião da autoridade policial e na coleta de depoimentos".

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)