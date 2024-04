Deputada Alessandra é recebida pelo vice-presidente Geraldo Alckmin

A deputada federal Alessandra Haber foi recebida em audiência pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Na pauta, assuntos de interesse do estado do Pará, em especial de Ananindeua, na Grande Belém. Na reunião, a deputada falou sobre a importância de estabelecer parcerias com o Governo Federal, destacando a necessidade de conseguir recursos para execução de projetos sociais e de infraestrutura em benefício da população paraense.

A conversa fluiu sobre saúde pública, logo que Alckmin, que é médico especializado em anestesiologia e acupuntura, soube que Alessandra, assim como o esposo dela, o prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, também são médicos. A parlamentar é médica dermatologista e primeira-dama de Ananindeua.

Na conversa, o vice-presidente se disse feliz pela filiação do prefeito Daniel Santos ao PSB, que também é seu partido, e prometeu apoio entusiasmado ao projeto político do gestor. O vice-presidente recordou uma frase do falecido ex-governador Mário Covas de que todo grande líder cresce nas adversidades. E convidou o prefeito para visitá-lo em Brasília (DF), em seu gabinete.

A deputada Alessandra Haber saiu do encontro, que durou quase uma hora, satisfeita com a receptividade que teve por parte do vice-presidente Geraldo Alckmin, na certeza de que “foi uma reunião produtiva e de grande importância, certa de que o estado do Pará e a nossa população só tem a ganhar com parcerias de políticas públicas, que visem a execução de ações em benefício de todos”, ressaltou.

Alessandra convidou o vice-presidente, que também é ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a fazer uma visita a Ananindeua e também a Belém, “para reunir com o setor produtivo do Pará, através das entidades de classe, para uma pauta de trabalho com os empresários, visando possibilidades de investimentos e novos negócios, tendo em vista que Belém será sede da COP 30 em novembro de 2025,” disse ela.

Ao final do encontro, a deputada ofertou ao vice-presidente uma cesta com bombons de cupuaçu e de castanha-do-Pará, além de chocolate, tudo produzido em Ananindeua.