Empresário nordestino é preso em flagrante por estupro de vulnerável durante voo vindo de Miami

Uma criança de 11 anos foi violentada durante um voo comercial que saiu de Miami com destino ao Rio de Janeiro, no aeroporto do Galeão. O agressor é um empresário natural de Petrolina (PE) e praticou o ato sem o consentimento da vítima, o que configura estupro de vulnerável. Tudo aconteceu na última quinta-feira (23) e o agressor foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF).

O autor do crime teria se aproximado da criança durante o voo falando de interesses sobre jogos. Isso foi relatado pela vítima a sua mãe, quando já estavam na área de desembarque, afastados do agressor. No Rio de Janeiro, a PF realizou diligências na Delegacia Especial do Aeroporto Internacional do Galeão (Deain) e as oitivas realizadas na Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, especializada da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), acompanhadas por profissionais habilitados.

Após a prisão em flagrante, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanece à disposição da justiça para responder pelo crime de estupro de vulnerável. A penalização para o ato pode chegar até 20 anos de reclusão.