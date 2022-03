Em surto, homem com tornozeleira eletrônica corre pelado em pátio de universidade e é preso

Um homem de 30 anos foi preso, na segunda-feira (7), após correr sem roupa pelo pátio da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), em Dourados, Mato Grosso do Sul. Os policiais foram até o local e encontraram o suspeito pelado e com uma mochila nas costas, gritando palavras desconexas. As informações são do portal Metrópoles.

Ao ser abordado, ele saiu correndo, mas foi alcançado. O homem tentou resistir à prisão com chutes, socos e mordidas e precisou ser algemado.

Segundo boletim de ocorrência, o homem fazia uso de tornozeleira eletrônica. Com diversas escoriações pelo corpo por ter levado uma surra há alguns dias, ele foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde o caso foi registrado como ato obsceno, resistência e perturbação do trabalho.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)