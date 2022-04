Em suposto surto psiquiátrico, paciente mata enfermeira com golpes de marreta na cabeça

Uma enfermeira foi morta com golpes de marreta por um paciente dentro da Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima, no Ceará, na manhã desta segunda-feira. O suspeito, de 23 anos, deixou o quarto onde estava internado e pegou uma marreta em uma área em obra no hospital. O homem teria atingido a cabeça de Maria Sampaio Viana, de 53 anos, com quatro golpes. A enfermeira não resistiu e morreu.

De acordo com as informações da polícia, o suspeito já tem passagens por contravenção penal, lesão corporal em âmbito familiar e por furto. Ele deu entrada na unidade na noite de domingo (10), depois de invadir residências enquanto estava em surto.

Os militares atenderam a ocorrência, mas moradores não manifestaram desejo de representar criminalmente em desfavor do homem. O suposto criminoso foi localizado momentos após o crime, na própria residência. Ele foi preso e autuado em flagrante.

Segundo a Polícia Civil, será feita uma perícia psiquiátrica forense para saber se ele será responsabilizado. Se constatado que ele sofre de algum problema mental, ele pode ser isento de pena ou parcialmente isento.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)