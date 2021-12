Homem surta após uso de substâncias ilícitas e acaba morrendo em motel

Um homem, não identificado, morreu após ter um surto psicótico em um motel localizado na rua Guaicurus, no centro de Belo Horizonte, na noite do último domingo (12). As informações são do portal BHAZ.

Em depoimento à polícia, a mulher que teria feito programa com ele confessou que, em determinado momento, a vítima fez uso de cocaína. Por isso, ele teria ficado agitado e agressivo, mas não chegou a agredi-la. Assustada, ela pediu que os seguranças do prostíbulo interviessem.

O homem começou a ter convulsões e batia a cabeça contra a parede e o chão. O Samu prestou os primeiros socorros, mas a vítima não sobreviveu.

Os policiais encontraram na mochila do rapaz uma pistola calibre 22, munições e substâncias parecidas com cocaína. A Polícia Civil informou que a arma foi recolhida e será submetida à perícia. A causa e circunstâncias da morte serão investigadas.