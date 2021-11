Alto custo da gasolina faz dupla construir carro dos Flintstones e 'protesto' viraliza na web

Dois amigos viralizaram ao circular pela cidade em um carro "dos Flinststones" e ironizar de forma bem humorada o preço da gasolina no país. O protesto aconteceu na última segunda-feira (1), em Maringá, no norte do Paraná. As informações são do G1 RPC Maringá.

VEJA MAIS

Nas redes sociais, as imagens curiosas chamaram a atenção dos internautas. De acordo com envolvidos na brincadeira, o carro pré-histórico usado no desenho e é movido a tração humana, foi utilizado como uma forma de chamar atenção para o preço alarmante do combustível.

No veículo, os rapazes escreveram o número de um PIX e as palavras “tá cara”. O carro circulou pela cidade e imagens do protesto ganharam nas redes sociais. Assista: