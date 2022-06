Durante discurso, prefeito incentiva população a não dar mais abrigo e alimento a cães de rua

Luisa Mell utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (8), para criticar a atitude do prefeito de Duas Barras (RJ), Fabrício Luiz Lima Ayres, que lançou uma campanha para a população da cidade não dar mais abrigo e alimento aos cães de rua. O vídeo, em que o gestor municipal aparece, teria sido filmado durante uma palestra voltada para crianças. A ativista das causas animais chamou a fala do administrador de “vergonhosa”.

VEJA MAIS

Em uma publicação feita no Instagram, Luisa Mell compartilhou um trecho da suposta palestra e criticou o fato de Fabrício estar “orientando” pessoas a deixarem os animais "morrerem de fome”. Ela chama a orientação do gestor de “tamanha insensibilidade e ignorância”.

Veja o vídeo:

“O senhor devia se informar sobre castração e vacinação. Para evitar a superpopulação de cães de rua, a melhor e mais ética solução é a esterilização”, apontou a ativista.

Até o momento, a prefeitura carioca ainda não se manifestou sobre o caso.