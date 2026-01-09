Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Elevador de supermercado cai e clientes ficam feridos

O acidente aconteceu nessa sexta-feira (9) em Sorocaba, interior de São Paulo

Lívia Ximenes
fonte

O acidente aconteceu em uma unidade do Oba Hortifruti em Sorocaba, São Paulo, segundo o Corpo de Bombeiros (Reprodução / Google Street View)

Em um supermercado de Sorocaba, no interior de São Paulo, um elevador despencou e deixou clientes feridos. O acidente aconteceu na manhã dessa sexta-feira (9). O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer as vítimas.

VEJA MAIS

image Elevador de prédio em construção cai e deixa 3 mortos em Santa Catarina
As vítimas, entre 33 e 57 anos, trabalhavam na construção. Outras duas pessoas ficaram feridas

image Profissionais de saúde ficam assustados após elevador travar em hospital infantil de Belém
Até o momento, não há confirmação oficial sobre o número de pessoas feridas nem sobre o que teria causado a falha do elevador

image Três elevadores despencam no Rio e deixam dois mortos e um ferido
Acidentes serão investigados

De acordo com o órgão, o episódio aconteceu em uma unidade do Oba Hortifruti, localizada na avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes. A Polícia Militar (PM) deslocou um helicóptero águia para transportar os feridos, encaminhados ao Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS). Até o momento, não se sabem as circunstâncias do ocorrido e uma perícia será feita no local.

O Oba Hortifruti informou, em nota, que está apurando internamente o que aconteceu e conta com o apoio de equipes técnicas responsáveis. “A empresa ressalta ainda que está prestando todo o suporte necessário aos envolvidos e seus familiares”, disse a empresa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

elevador cai

elevador despenca

sorocaba (sp)

São Paulo

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Lula e Sheinbaum rejeitaram 'divisão ultrapassada do mundo em zonas de influência'

08.01.26 21h22

BRASIL

Careca do INSS mandou entregar encomenda em apartamento alugado por Lulinha

A Polícia Federal apura se o filho do presidente Lula seja sócio oculto do lobista

08.01.26 9h03

BRASIL

Menino de 8 anos é encontrado com vida após quatro dias desaparecido no Maranhão

O governador do estado, Carlos Brandão, disse que as buscas seguem intensas pelas outras duas crianças que ainda não foram localizadas

07.01.26 17h36

Brasil classifica captura de Maduro pelos EUA como sequestro em reunião da OEA

07.01.26 10h23

MAIS LIDAS EM BRASIL

PLATAFORMA

BNDES aprovou R$ 352,6 milhões no programa Mais Inovação no Pará

Banco lança plataforma de acompanhamento do programa Mais Inovação Painel permite acompanhar avanços do programa desde janeiro de 2023

10.01.26 9h47

VIRALIZOU

Marido de influencer desaparece e surge casado com outra mulher na Europa; entenda o caso

Após mais de 10 anos de casamento, o companheiro de Maria Fernanda Magnani a deixou para viver com garota de programa com quem se relacionou entre 2022 e 2023, conforme relato da influenciadora

09.01.26 12h54

fatalidade

Homem morre após cair de escada em shopping

A Polícia Militar confirmou o acidente e informou que o caso foi levado para o 78°DP (Jardins)

09.01.26 21h02

BRASIL

Anvisa recolhe lote de molho de tomate com pedaços de vidro; saiba qual é

A medida foi adotada após um alerta emitido pelo sistema europeu RASFF (Sistema de Alerta Rápido para Alimentos e Rações), que identificou risco grave

08.01.26 9h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda