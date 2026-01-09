Elevador de supermercado cai e clientes ficam feridos
O acidente aconteceu nessa sexta-feira (9) em Sorocaba, interior de São Paulo
Em um supermercado de Sorocaba, no interior de São Paulo, um elevador despencou e deixou clientes feridos. O acidente aconteceu na manhã dessa sexta-feira (9). O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer as vítimas.
De acordo com o órgão, o episódio aconteceu em uma unidade do Oba Hortifruti, localizada na avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes. A Polícia Militar (PM) deslocou um helicóptero águia para transportar os feridos, encaminhados ao Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS). Até o momento, não se sabem as circunstâncias do ocorrido e uma perícia será feita no local.
O Oba Hortifruti informou, em nota, que está apurando internamente o que aconteceu e conta com o apoio de equipes técnicas responsáveis. “A empresa ressalta ainda que está prestando todo o suporte necessário aos envolvidos e seus familiares”, disse a empresa.
