Dono de oficina e mecânico são indiciados pela morte de quatro jovens em BMW

O dono e um mecânico da oficina onde a BMW passou por alterações foram indiciados pela morte dos jovens que estavam no carro, por homicídio culposo - quando não há intenção de matar. As mudanças no sistema de escapamento teriam provocaram intoxicação no grupo de amigos. O caso foi registrado foi no dia 01 de janeiro deste ano, em Balneário Camboriú, Santa Catarina.

VEJA MAIS

O laudo da perícia apontou que Gustavo Pereira Silveira Elias (24), Tiago de Lima Ribeiro (21), Karla Aparecida dos Santos (19) e Nicolas Oliveira Kovaleski (16) morreram por intoxicação de monóxido de carbono. O vazamento do gás, conforme a Polícia Civil, ocorreu devido à falta de experiência de quem realizou o serviço.

Nesta quarta-feira (31), o inquérito do caso foi concluído e a Divisão de Investigação Criminal de Balneário Camboriú revelou mais detalhes da documentação.

VEJA MAIS

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Bruno Magno)