Laudo conclui que jovens morreram asfixiados por monóxido de carbono em BMW

A Polícia Científica concluiu que os quatro jovens que morreram dentro de uma BMW na rodoviária de Balneário Camboriú (SC) foram vítimas de asfixia por monóxido de carbono. A suspeita, levantada no dia da morte, foi confirmada nesta sexta-feira (12) pela Secretaria de Segurança Pública.

As investigações concluíram que o vazamento do gás ocorreu devido às modificações irregulares realizadas no sistema de escapamento do veículo. O resultado da perícia foi obtido após 18 exames no corpo das vítimas e no carro. A Polícia ouviu testemunhas, familiares e donos de oficinas mecânicas onde as customizações foram feitas.

O responsável por uma dessas oficinas, no interior de Minas Gerais, e três mecânicos, que serão interrogados na próxima semana, devem ser responsabilizados. “O inquérito aponta para o indiciamento deles por homicídio culposo, uma vez que foram os responsáveis pelas falhas e irregularidades encontradas”, afirmou o delegado Vicente Soares.