Vídeo registra o nascimento de centenas de cavalos-marinhos em Balneário Camboriú e impressiona web

A equipe técnica do Oceanic Aquarium, que abriga um grande aquário com mais de cem espécies subaquáticas, em Balneário Camboriú, registrou o exato momento do nascimento de centenas de cavalos-marinhos da espécie Hippocampus reidi, também conhecidos como cavalos-marinhos-de-focinho-longo. O registro, que viralizou nas redes sociais, foi feito na manhã desta terça-feira (16) e encantou os internautas.

Essa foi a primeira vez que a equipe do aquário conseguiu registrar o nascimento dos filhotes. O nascimento foi filmado por Tamiane Laffer, líder de Manejo do Oceanic Aquarium. A espécie tem grande capacidade de se camuflar, mudando de cor para serem confundidos com o habitat onde vivem.

Além disso, tem a cabeça mais alongada e os olhos podem se mover em direções contrárias ao mesmo tempo. Os adultos podem chegar em média a 17 cm de comprimento. A gestação dura, em média, um mês, e apesar de na natureza outras espécies assumirem o papel de mãe, os cavalos-marinhos são a única em que o macho choca e dá luz aos filhotes.

Nascem em média de 300 a 500 de uma vez, como é possível ver no vídeo. Atualmente, o Hippocampus reidi encontra-se ameaçado pela perda e degradação de alguns dos habitats preferidos, principalmente manguezais, devido ao desenvolvimento costeiro.