Vazamento de ácido em Joinville: acidente é visto como situação de emergência pelo Governo Federal

O Governo Federal reconheceu o acidente que resultou em vazamento de ácido sulfônico no Rio Seco, em Joinville (SC), na última segunda-feira (29), como estado de emergência. A portaria foi publicada no Diário oficial pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

O ácido sulfônico chegou até o rio que deságua no Rio Cubatão após um caminhão tombar na Serra da Dona Francisca, na SC-418, o que causou a interrupção no abastecimento de água em quase todo o município.

No acidente, o motorista sofreu apenas ferimentos leves. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRV), o produto químico que vazou é considerado tóxico e corrosivo.

Segundo gerente do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina (CIATox/SC), o contato direto com o material pode causar desde queimaduras na pele a lesões oculares graves. A substância também é nociva por inalação e ingestão.

O acidente ocorreu no km 16 e fechou a Serra da Dona Francisca por tempo indeterminado. A Polícia Civil informou que abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do derramamento.

A Estação de Tratamento de Água (ETA) do Cubatão foi fechada preventivamente para a captação e um gabinete de crise foi instalado na cidade.

