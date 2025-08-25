Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Dois homens com o mesmo nome e data de nascimento disputam o mesmo CPF há 20 anos

Caso curioso e inusitado desafia a Justiça e gera dor de cabeça para os envolvidos e seus familiares

Gabrielle Borges
fonte

A suspeita é que o problema surgiu na emissão de um dos documentos sem a devida conferência da filiação dos dois. (Reprodução/ Metrópoles)

Imagine passar 20 anos disputando sua própria identidade com outra pessoa. É o que vivem dois homens de Maringá, no norte do Paraná, que têm o mesmo nome completo, nasceram no mesmo dia e compartilham, involuntariamente, o mesmo número de CPF.

Gilmar José da Silva, habitante de Maringá, enfrenta desde 2005 uma "dor de cabeça" com seu Cadastro de Pessoa Física (CPF). Nascido em Arapongas (interior do Paraná), em 11 de setembro de 1963, ele possui o mesmo número de documento de outra pessoa com o mesmo nome e a mesma data de nascimento. Trata-se de Gilmar José da Silva, nascido em Arroio do Tigre, no Rio Grande do Sul, também no dia  11 de setembro de 1963. A coincidência dos dados gerou um erro na emissão dos documentos causa transtornos para ambos e para seus familiares há 20 anos.

VEJA MAIS

image Saiba o que está em jogo quando você dá seu CPF na hora da compra
Além do uso malicioso por parte de indivíduos, empresas também podem se beneficiar do CPF dos consumidores. Existem redes de empreendimentos que vendem os dados obtidos para empresas de marketing, o que é ilegal

image Veja como cadastrar e usar o documento virtual do CPF pelo celular
O CPF virtual pode ser acessado por aplicativo ou baixando para o aparelho celular

image Idoso passa quase dois meses preso por ter o mesmo nome de assassino no Pará
Natalino Gomes da Silva, de 63 anos, foi absolvido nesta semana depois de ter sido acusado de matar um homem em 1997, em Belém. Na sentença, juiz reconheceu o erro judicial e disse que houve homonímia.


 

Aos 62 anos, os dois já são aposentados: o morador de Maringá se aposentou por tempo de contribuição, enquanto o gaúcho se aposentou por acidente de trabalho. Durante anos, ambos questionaram valores que não recebiam integralmente, sem saber que disputavam o mesmo benefício. Mas, apesar da duplicidade dos CPFs, os dois  conseguiram abrir contas bancárias, movimentar benefícios no INSS e até votar com títulos de eleitor ativos nos dois estados, algo que, segundo os órgãos oficiais, seria impossível.

A situação, entretanto, já causou muita dor de cabeça para as famílias. Bens foram atribuídos incorretamente, descontos de empréstimos bancários foram feitos na conta errada e um deles chegou a ser negativado por dívidas do outro. O problema foi tão longe que chegou a atingir até pessoas próximas de uma sobrinha do Gilmar do RS. 

Simone da Silva era quem movimentava a conta do tio. Quando chegava a aposentadoria dele, ela transferia o valor via Pix para a própria conta e depois entregava o dinheiro  ao aposentado. Com a suspeita de fraude, tanto a conta de Simone quanto a de pessoas para quem ela efetuou pagamentos foram bloqueadas.

A duplicidade dos documentos só foi oficialmente comprovada recentemente: 11 de agosto de 2025. “Eu descobri uma conta corrente no meu CPF. Assim que consegui acessar o extrato, vi uma transferência para uma pessoa de sobrenome Silva, cuja chave Pix era o telefone dela. Foi então que consegui falar com a sobrinha do outro Gilmar”, afirma o aposentado de Maringá.

A suspeita é que o problema surgiu na emissão de um dos documentos sem a devida conferência da filiação dos dois, o que acabou gerando a duplicidade.

Agora, depois de tanto tempo, os xarás finalmente começam a ver uma soluçãopara um problema de anos.A Receita Federal já emitiu um novo CPF para o Gilmar do Rio Grande do Sul, e os familiares estão providenciando a alteração de todos os documentos”, afirma o Gilmar de Maringá. O INSS também já foi comunicado e aguarda as mudanças formais para ajustar os benefícios.

O que diz a Receita Federal?

O CPF, ou Cadastro de Pessoa Física, é um número único, que deveria identificar exclusivamente cada cidadão brasileiro. No entanto, erros em cartórios e falhas em sistemas antigos de registro civil podem gerar situações extremas como essa. Casos de duplicidade são raríssimos, mas não impossíveis e devem ser regularizados o mais breve possível.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

Viralizou

homens com mesmo cpf

cpf duplicado

Receita Federal
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

BRASIL

Petrobras testa capacidade de resposta a incidentes na Foz do Amazonas

Atividade é a última antes de concessão de licença de exploração

24.08.25 14h45

MONITORAMENTO

Embaixada dos EUA exige que solicitantes de visto deixem rede social aberta para checagens

A orientação é que os candidatos ajustem as configurações de privacidade de suas redes sociais antes de iniciar o processo, sob risco de atrasos ou impedimentos na análise consular.

24.08.25 13h27

esportes

Seleção feminina leva susto, mas vira sobre a França e avança às oitavas no Mundial de vôlei

A equipe comandada por José Roberto Guimarães começou mal, cometendo muitos erros e saiu atrás por 2 a 0

24.08.25 11h54

Libertadores: Argentina tem mais clubes nas quartas do que o Brasil pela 1ª vez desde 2018

22.08.25 11h43

MAIS LIDAS EM BRASIL

COINCIDÊNCIA

Dois homens com o mesmo nome e data de nascimento disputam o mesmo CPF há 20 anos

Caso curioso e inusitado desafia a Justiça e gera dor de cabeça para os envolvidos e seus familiares

25.08.25 9h11

NOVIDADE

Pix Parcelado começa a operar em setembro: entenda como vai funcionar

Nova modalidade do Banco Central permitirá parcelar pagamentos via Pix, sem cartão de crédito

24.08.25 18h55

HABITAÇÃO

Mais 37 moradias rurais são contratadas em Mosqueiro através do Minha Casa, Minha Vida Rural

No distrito, a Associação dos Ribeirinhos do Estado do Pará (Arpa) é a entidade responsável pela organização do projeto

23.08.25 19h19

BRASIL

Mulheres mortas são abusadas sexualmente em funerárias e IMLs

Nina Maluf, que denunciou os casos à PF pensa em deixar o Brasil

25.08.25 5h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda