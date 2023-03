Diarista desabafa após ser proibida de esquentar marmita no trabalho: ‘ser humano igual a vocês'

Uma diarista desabafou nas redes sociais após ser impedida de esquentar comida na casa do cliente em que estava trabalhando. Marcelle Oliveira, de 34 anos, havia sido contratada para fazer uma faxina em um apartamento em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, mas decidiu ir embora na hora do almoço após a situação.

"Estou indo pra minha casa. Larguei a faxina pra lá! Não poder esquentar meu almoço? que isso, gente? Diarista ou faxineira é ser humano igual a vocês. Não adianta ser doutor e não ter educação e respeito pelos outros", escreveu Marcelle nas redes sociais.

A publicação repercutiu, gerando indignação em vários usuários com a atitude do patrão: “Que gente asquerosa!”, escreveu um internauta.

Em outro post, Marcelle relatou que o contratante havia dito a ela que “prestadores de serviço não têm que usar os eletrodomésticos da casa”.

"Quem faz trabalho doméstico ou trabalha com atendimento público sabe bem como é . Nós que fazemos trabalho doméstico não somos menos gente do que você que tem diploma. Todos os profissionais, sejam em qual área for, merecem reconhecimento e respeito. Se vocês precisam do nosso trabalho é sinal de que nosso serviço é essencial", finalizou a diarista.

No perfil no Twitter, Marcelle compartilha que divide o tempo entre faxinas e uma confeitaria, fazendo doces sob encomenda.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)