Diarista afirma que foi impedida de usar o banheiro por patroa: ‘O 2 não deixo’

Uma diarista de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, usou as redes sociais para relatar que foi impedida pela ex-patroa de usar o banheiro da casa em que trabalhava durante o horário de expediente. Fernanda Portela afirma que estava dentro de um dos banheiro, o que sempre usa, quando ouviu o barulho de uma idosa que mora lá e resolveu dar prioridade à senhora de idade. Ela então comentou que estava ‘apertada’ para a ex-patroa, que perguntou: 'Você vai fazer o 1 ou o 2?'. “Respondi que o 2. Ela falou: 'Se fosse o 1, eu até deixava você fazer no meu banheiro. Mas o 2 eu não deixo'", conta ao Portal IG, que divulgou a informação.

VEJA MAIS

Após ouvir esse comentário, Fernanda arrumou suas coisas e avisou que estava deixando o local.

"Ela foi extremamente arrogante. Falou que se eu não tivesse gostando, poderia ir embora, que ela podia falar o que quisesse, afinal estava na casa dela. O marido interferiu, disse que ela estava errada, que não podia falar essas coisas, mas ela não abaixou a guarda", lembra.

"No dia seguinte, eu avisei para o marido dela que não ia voltar. Eu falei para ele acertar comigo a semana, e ele pediu desculpas, falou para eu esfriar a cabeça. Mandei um áudio explicando direitinho o que aconteceu para não ficar o 'diz-que-me-disse', e expliquei por que não voltaria."

Segundo a diarista, não foi a primeira vez que a mulher a tratou com arrogância ou fez comentários desagradáveis, mas por precisar do emprego, ela preferia evitar o embate.

"Ela tem várias atitudes que eu não concordo, mas fui ficando lá. Eu sou bem tranquila, vou levando, mas sempre que chegava em casa comentava do que me incomodava. Ela fala coisas inaceitáveis. Como é uma relação de todos os dias, imagina se toda vez que eu ouvir uma coisa de que não gosto, confrontar. Só que isso foi a gota d'água. Não tem como a relação continuar, é inaceitável."

Verônica Oliveira, influencer e criadora de conteúdo que trabalhou como faxineira e hoje defende o direito das trabalhadoras domésticas no país, compartilhou o vídeo de Fernanda e as imagens ganharam grande repercussão.

A diarista conta que gravou o vídeo para ser ouvida. “É inacreditável, é como se a gente tivesse regredindo. Essa coisa de não poder usar o banheiro do patrão é muito antigo. É inacreditável, inaceitável. Eu quis chamar atenção. O que está acontecendo? Isso é normal? Criei um pouco de coragem, estava bem emocionada. Me abalou, mas pensei: vou fazer. E eu acho que fica aí a dica, uma reflexão, se isso é normal, se estamos regredindo", declarou.

"É uma profissão tão importante. Estamos ali nas casas, todos os dias. Por que não nos tratam normalmente?", completou.

Apesar de trabalhar diariamente na casa, Fernanda não tinha contrato ou vínculo empregatício. Agora, ela conta com apenas com um emprego de meio período enquanto busca outras oportunidades. "Estou correndo atrás", conta.

Ex-patroa nega

A ex-patroa de Fernanda negou as acusações e disse que o marido dela estava no banheiro quando a diarista pediu para usá-lo. "O meu erro foi perguntar o que ela queria fazer, até pra saber o tamanho da urgência. E ainda falei: 'não vou te deixar fazer nas calças'. Na hora vi que ela não gostou, porque me falou que isso não se pergunta - e realmente não se pergunta -, não tenho este costume e nem quero ter, só queria saber se dava para esperar ou não. Jamais imaginaria que tomaria essa proporção", completou, ao Portal IG.

Ela abriu um boletim de ocorrência, e promete acionar a diarista na Justiça pelo que classificou como "calúnia". A ex-patroa acusa Fernanda de ter utilizado "palavras de baixo calão", e diz que ela tem "problemas de relacionamento" com outros ex-patrões.