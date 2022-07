Dia do Frentista: profissionais apostam no bom atendimento e simpatia para cativar clientes

Os frentistas estão na linha de frente no atendimento dos postos de combustíveis. Alguns se destacam pela gentileza, outros por esbanjarem simpatia e chegam a virar até confidentes do consumidor mesmo na rápida passagem pelos postos de combustíveis. No Dia Nacional do Frentista, celebrada nesta quarta-feira (20), ouvimos algumas histórias da rotina desses profissionais.

Everton Tiago Marques, de 31 anos, é Iniciante na profissão. Mesmo com apenas quatro meses de experiência, ele tem ganhado destaque na ocupação e já foi apontado pelo gerente de onde trabalha como um dos frentistas mais elogiados. “Eu procuro receber o cliente sempre com um sorriso no rosto. Porque a gente nunca sabe o que aquela pessoa está passando no dia”, conta Marques. “Eu já consigo perceber a reação delas: se estão com cara fechada, triste, eu logo pergunto se está tudo bem e algumas acabam contando o que estão passando”.

Por trabalhar com diferentes públicos, todo dia é uma nova oportunidade para conexões. Marques lembrou de um dos clientes que estava bem triste pelo falecimento recente do pai. “Eu prontamente tentei dar uma palavra de conforto pra ele: eu disse que, às vezes, as dificuldades aparecem na nossa vida, mas que era importante seguir em frente. Ele me agradeceu e disse que era muito bom encontrar alguém com o sorriso no rosto e palavras de esperança”.

Outra história de reconhecimento pela ocupação é do Carlos Soutelo Monteiro, 43 anos. Frentista há 1 ano e 3 meses, na Distribuidora Atem, Carlos diz ter se encontrado na profissão. A expectativa é a de crescer na empresa e quem sabe tornar-se um chefe de pista ou até mesmo um gerente.

Para Monteiro, a receita para ser um bom frentista, é saber dar atenção no momento certo e gostar de conviver com pessoas. “Normalmente, eles saem mais felizes daqui e dizem que é porque sou muito educado e atencioso. Com o tempo, a gente consegue identificar aquele cliente que chega diferente, com o olhar vazio e que muda até a maneira de falar conosco. Você precisa estar atento a isto”, ressalta.

Com apenas 25 anos, Rayson Pereira Xisto comanda 22 frentistas. Hoje como gerente sabe como ninguém a rotina dos frentistas. Promovida duas vezes, Xisto diz que o principal atributo na profissão é ter humildade para poder enfrentar as diferenças de humor dos clientes.

“Encontramos pessoas maravilhosas, mas há também pessoas que acabam sendo grosseiras com você sem nenhum motivo”, conta, dizendo que uma de suas metas era a de reverter o humor dos clientes mais estressados.

Uma das histórias que Xisto se recorda é a do dia em que um cliente começou a atacá-lo com xingamentos só porque estava demorando a aprovação da compra no cartão. “Eu, calmamente, perguntei pra pessoa porque ela estava me tratando daquela maneira porque até aquele momento eu a tinha tratado com respeito. Ele se virou e contou que tinha acabado de flagrar sua esposa com outro homem. Foi aí que ele me pediu desculpas e percebeu que eu não tinha nada a ver com a história”.