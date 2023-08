Dia do advogado: veja frases, quando surgiu e se é feriado

Hoje, 11, é comemorado em todo o país o Dia do Advogado. Este dia celebra a existência deste profissional, que atua em variados setores do mercado, e marca a origem da advocacia no território nacional. Na mesma data, no ano 1824, Dom Pedro I criou o primeiro curso de Direito do Brasil e assim regulamentou a profissão, possibilitando a defesa pelos direitos dos cidadãos.

Segundo o IGBE, atualmente existem cerca de 1,3 milhões de advogados exercendo a profissão regularmente, o que equivale a um advogado para 164 habitantes do país. Para Kristofferson Andrade, profissional na área, a advocacia é a ligação entre o indivíduo e os seus direitos garantidos por lei, além de ajuda a contribuir para uma sociedade mais justa.

"São os advogados que protegem e garantem esses direitos à sociedade. A legislação existe e deve ser cumprida, e o advogado é peça fundamental na prestação desse serviço. E isso é algo pautado na Constituição Federal por meio do artigo 133. É um exercício de cidadania e a defesa dos interesses e busca pela solução de conflitos. É o combate da injustiça", explica o advogado.

Veja frases do Dia do Advogado

Não basta que todos sejam iguais perante a lei, é preciso que a lei seja igual perante todos. 11 de agosto, Dia do Advogado!

Todos os advogados que cumprem seu trabalho com ética merecem reconhecimento de todos. Parabéns a esses profissionais!

Nossos direitos não estariam garantidos sem você. Que a justiça sempre prevaleça! Parabéns pelo trabalho inspirador. Feliz Dia do Advogado!

Parabéns para você que, em defesa dos direitos humanos, luta contra as injustiças do mundo e asseguram o cumprimento das leis. Feliz Dia do Advogado!

A ética é o dever mais sagrado do advogado, pois sem ela não há justiça e nem advogados! Parabéns pelo seu dia!

O direito não é uma ciência, é uma arte. Feliz Dia do Advogado!

É feriado no Dia do Advogado?

O dia 11 de agosto não é considerado feriado no âmbito nacional. Em alguns Tribunais de Justiça costuma-se suspender o expediente por conta da celebração do Dia do Advogado. Desta forma, apenas no âmbito judiciário a data faz parte dos feriados que ocorrem ao longo do ano.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)