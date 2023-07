Zanin define nomes para gabinete a poucos dias de assumir vaga no STF

Aprovado para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) no mês de junho, Cristiano Zanin tem estudado, desde então, ações que vão entrar em pauta no segundo semestre na Corte e entrevistado juízes que farão parte de seu gabinete. O ex-advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Lava Jato poderá nomear 36 pessoas, das quais 30 são de livre escolha.

Um juiz de São Paulo e dois do Distrito Federal já foram entrevistados para atuar no gabinete de Zanin na Suprema Corte. Entre os mais cotados para as vagas está a Juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) Caroline Santos Lima.

Ela foi instrutora do gabinete do ministro aposentado Ricardo Lewandowski e a magistrada é conhecida por sua ampla experiência na área de conciliação, responsável por desafogar o trabalho do Judiciário.

Posse

Nesta quinta-feira (3) será a cerimônia de posse de Zanin, de 47 anos, como ministro. Ele poderá ocupar o cargo no STF por 28 anos, até 2051, quando completa 75 anos, idade de aposentadoria compulsória. A cerimônia de posse será às 16h e deve durar cerca de 15 minutos.

Há a expectativa de que, aproximadamente, 350 pessoas participem do ato no Plenário do STF. Entre os convidados estão ministros em exercício e aposentados, autoridades de praxe, como os presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT); da Câmara, Arthur Lira (PP-AL); e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Ainda estarão presentes presidentes de tribunais superiores e convidados pessoais do novo ministro.