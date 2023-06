'STF não tem o papel de legislar', diz Cristiano Zanin, aprovado no Senado e CCJ

Exposições nacionais

É só até domingo: “Manifestações Culturais do Brasil” fica no Museu de Arte Sacra, e “Imagens que não se conformam”, no MEP.



Pássaros Juninos

Pássaros Juninos se apresentam até o dia 25, no Teatro Waldemar Henrique, no Arraial de Todos os Santos: 22 grupos são as atrações.

"STF não tem o papel de legislar"

CRISTIANO ZANIN, advogado indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Ele teve seu nome aprovado ontem pelo Senado Federal.



> PAPA

CONVITE



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama, Janja, cumpriram a promessa feita em Belém e, em visita ao Papa Francisco, no Vaticano, formalizaram o convite para o Círio de Nazaré. Nas redes sociais, Janja compartilhou fotos do momento em que entregou ao Pontífice uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Quando esteve em Belém, na semana passada, Lula havia anunciado que convidaria o Papa para vivenciar a maior festa católica do País. Agora os paraenses torcem para que Francisco aceite o convite e esteja aqui no segundo domingo de outubro.



> MINISTRO

TROCA



A decisão do presidente Lula sobre a troca no Ministério do Turismo ficou para a semana que vem, logo após a visita que ele faz pela Itália. Antes de bater o martelo, Lula vai se reunir com líderes do União Brasil, partido do deputado federal paraense Celso Sabino, apontado como o próximo titular da pasta. Após encontro com o presidente em Belém, Sabino já conversa com deputados do próprio partido e de outras legendas - com o objetivo de facilitar a vida do Planalto na Câmara.



> IGREJA

REGULARIZAÇÃO



A Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem), órgão ligado à Prefeitura, deu início à titulação de posse definitiva de templos evangélicos da igreja Assembleia de Deus, nas áreas de execução do programa municipal de regularização fundiária, “Terra da Gente”, em Belém. Com cerca de 540 templos na capital e 140 mil membros congregados, a regularização vai atingir imóveis nos bairros do Jurunas, Condor e Fátima. A Assembleia de Deus é a maior igreja Pentecostal do Brasil: comemorou recentemente 112 anos de fundação. No Pará, a igreja possui mais de 700 mil membros.



> SENADO

SUPERINTENDÊNCIAS



O senador Beto Faro (PT) apresentou, nesta semana, requerimento para realização de audiência pública, no Senado, para debater o papel das Superintendências de Desenvolvimento da Amazônia, do Nordeste e do Centro-Oeste - e a necessidade de revisão das missões dessas autarquias para o desenvolvimento das respectivas regiões nas quais elas estão inseridas.



DESENVOLVIMENTO



Para o senador, ao longo de décadas de existência, essas instituições não conseguiram contribuir para a redução das desigualdades regionais por vários motivos, falhando, assim, na função de promover o desenvolvimento regional e a geração de emprego e renda para as populações mais carentes das áreas urbanas e rurais.



> SUSTENTABILIDADE

DESCARBONIZAÇÃO



O Pará fechou os primeiros cinco meses de 2023 com redução de 49% de emissão de gases, na comparação com o mesmo período do ano de 2022. Além disso, apenas nos primeiros 18 dias de junho, comparados ao mesmo intervalo do ano passado, a redução registrada é ainda maior: 69%. Os dados foram divulgados pelo governador Helder Barbalho, na última terça-feira (20), em Belém, durante o lançamento do estudo “Nova Economia da Amazônia”, realizado pelo WRI Brasil, em parceria com 76 pesquisadores de várias regiões.



OPORTUNIDADE



Segundo Helder, a pesquisa demonstra que manter a floresta em pé e descarbonizar a economia é uma grande oportunidade - e não um impeditivo - para o desenvolvimento econômico e social da região e do Brasil. Ainda de acordo com o chefe do executivo estadual, o Brasil tem o desafio de conciliar sustentabilidade ambiental, econômica e social.



> EDUCAÇÃO

MEIO AMBIENTE



O Projeto Maré de Ações: “Juntos Nessa Onda Transformadora” realiza, de 29 de junho a 2 de julho, na ilha de São Miguel, em São Caetano de Odivelas, programação de educação ambiental para repassar informações básicas sobre sustentabilidade e elaboração de projetos envolvendo questões ambientais em áreas protegidas e degradadas na Zona Costeira da Região Norte. O público-alvo são a comunidade local e instituições ligadas ao tema. As aulas serão ministradas por alunos de Oceanografia do Instituto de Geociências da UFPA.

EM POUCAS LINHAS

- O governador Helder Barbalho assina hoje ordem de serviço para a construção da Usina da Paz na região de Integração do Baixo Amazonas.

- A Usina da Paz será construída em um terreno doado pela prefeitura de Santarém.

- A Secretaria Municipal de Educação de Belém promove, de 25 a 30 de junho, programação especial para celebrar a Semana Municipal do Livro e do Autor Paraense.

- O evento é coordenado pelo Sistema Municipal de Bibliotecas Escolares (Sismube).

- A abertura da agenda comemorativa, no próximo dia 29, será com a inauguração do Ponto de Leitura Igara Literária - uma biblioteca, em formato de canoa, repleta de livros de autores paraenses, que estará em exposição no Salão Paulo Freire, sede da Semec.

- O governo do Pará publicou ontem, no Diário Oficial do Estado, a nomeação de 196 policiais civis aprovados em dois concursos públicos.

- Ao todo, a corporação contará com 67 novos delegados, 87 investigadores, cinco escrivães e 37 papiloscopistas.

- Será realizado, amanhã, o Seminário Direito à moradia em áreas públicas: experiência de avaliação de imóveis em caso de remanejamento.

- O evento é organizado pela Clínica Multiprofissional do Direito à Cidade, do Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Pará, e debaterá experiências de avaliação de imóveis situados em áreas públicas em casos de remanejamento de famílias por força de obras de infraestrutura e saneamento.

- Belém recebe até hoje mais de 200 especialistas do Brasil e do exterior para a Conferência Pan-Amazônica pela Bioeconomia.

- A diretora-executiva da ONG The Nature Conservancy (TNC) Brasil, Frineia Rezende, participa do encontro e debate as oportunidades às políticas transfronteiriças - e como a colaboração entre os países pode ser fortalecida.