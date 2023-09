Dia da Amazônia: Lula anuncia novas demarcações de terras e áreas de proteção ambiental nesta terça

Novas demarcações de terras e novas áreas de proteção ambiental serão anunciadas pelo governo fderal, durante cerimônia no Palácio do Planalto, nesta terça-feira (5). A medida, informada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante sua live semanal nas redes sociais oficiais da EBC, representa uma das ações pelo Dia da Amazônia.

"As mudanças climáticas mostram que o Meio Ambiente não é um assunto só acadêmico. Temos que cuidar da fauna, da flora e também do ser humano. Hoje é o Dia da Amazônia. Nós vamos fazer um evento no Palácio do Planalto. Teremos demarcação de terras indígenas, atos para a preservação ambiental e combate aos desmatamentos", disse Lula.

As ministras Marina Silva (Meio Ambiente) e Sônia Guajajara (Povos Indígenas) participam da cerimônia desta terça-feira.

Nas primeiras homologações de terras indígenas do terceiro mandato de Lula, foram demarcadas seis terras indígenas, em abil deste ano: Arara do Rio Amônia (AC), do povo Arara; Kariri-Xocó (AL), do povo Kariri-Xocó; Rio dos Índios (RS), do povo Kaingang; Tremembé da Barra do Mundaú (CE), do povo Tremembé; Avá-Canoeiro (GO), do povo Avá-Canoeiro e Uneiuxi (AM), do povo Maku Nadëb.