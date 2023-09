No dia da Amazônia, Jaciara Carvalho fala sobre a importância da música regional e novos projetos

A cantora paraense Jaciara Carvalho se destaca hoje como uma das principais vozes da música regional paraense. No dia da Amazônia, a artista fala sobre o amor pela música regional, os projetos lançados e do sonho de levar nossa a música paraense, para o resto do mundo.

Jaciara já vive o universo musical desde a infância. “Quando eu tinha cinco anos toda música que eu ouvia eu reproduzia com muita facilidade, vendo isso, minha mãe me levou para cantar na igreja que frequentava, daí em diante não parei mais de cantar, sempre digo que cantar é o que mais amo fazer nessa vida”, declarou a artista.

Há três anos, Jaciara lançava seu primeiro projeto solo com toda a identidade cultural amazônida. “São músicas com ênfase no carimbo e no brega, principalmente”, explicou. A artista explicou que seu repertório é montado para engrandecer a cultura paraense com grandes sucessos. “São clássicos dos nossos artistas paraenses e da minha cidade Marapanim, nos meus shows estou sempre citando e homenageando esses grandes nomes, como: Mestre Lucindo, mestre Pelé, Pinduca, etc. Além disso, também canto grandes sucessos do nosso brega paraense”, declarou.

Para a cantora, “carimbo significa: identidade e legado. Minha avó materna quando jovem foi a melhor dançarina de carimbó de Salinas, hoje mantenho o legado dela. Porém, não na dança e sim na música”, destacou. Juciara ressaltou ainda que a música é poderosa e exerce um poder positivo sobre as pessoas. “Seja nas nossas emoções ou no dia a dia, muitos tem usado esse poder como ferramenta de transformação social e posso afirmar que traz resultados. A música já salvou a minha vida”, concluiu a artista paraense.

O produtor cultural, Ednelson Trapiche, ressaltou a importância de incentivar artistas locais na sua arte. “Eu sempre apoios os artistas da minha terra Marapanim. E vejo na Jaciara um grande potencial para representar nossa região mundo afora”, garantiu.

Jaciara Carvalho é cantora e compositora, natural de Salinópolis no Pará mas cresce em Paragominas. Em 2014, foi para Marudá e entrou para a equipe de liturgia da igreja católica, nesse período também fez uma breve participação com o grupo de carimbó Beija Flor de Marudá.

Hoje seu repertório é regional dando ênfase no carimbo estilizado e no brega. Seu trabalho ganhou notoriedade e destaque, chegando a se apresentar em toda a região de Marapanim, Curuçá até Algodoal e brevemente estará lançando videos clips com músicas inéditas e autorais.No dia 16 de setembro a cantora se prepara para lançar seu primeito set de carimbo.

