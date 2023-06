Videoclipe ‘De cima do Rio Maguari’ apresenta carimbó urbano de Icoaraci e Outeiro

O grupo Os Falsos do Carimbó lança o primeiro videoclipe da banda com “De cima do Rio Maguari” neste domingo (2). O clipe gravado de forma independente será divulgado no canal do Youtube da banda. Com a periferia de Belém como cenário, as imagens apresentam o carimbó urbano dos distritos de Outeiro e Icoaraci. Um circuito de shows foi realizado ao longo do mês de junho com o objetivo de promover o clipe. Neste sábado (1º), o grupo se apresenta na Casa Flow, localizada no bairro do Guamá, a partir das 19h.

Os Falsos do Carimbó é formado pelos músicos Hugo Caetano, Melk Freitas, Arilson DiPreto, Lucas Silva e Flávio Cunha. Durante algum tempo, o grupo foi banda base dos mestres de carimbó de Icoaraci e Caratateua. A música “De Cima do Rio Maguari” fala justamente sobre a vida entre Icoaraci e Outeiro.

“Essa composição é do Melk e narra nossa história de vida porque nascemos em Icoaraci, e ainda criança, a gente atravessou para morar em Outeiro. Ali a gente se desenvolveu. Essa música demarca esses dois territórios. Nosso espaço de resistência onde nós temos as nossas inspirações e a gente trabalha com a cultura popular, tanto na ilha de Caratateua, quanto em Icoaraci. Essa música tem um valor muito simbólico para nós, porque toca na nossa história. A gente fica muito feliz hoje em estar lançando esse videoclipe e contando um pouco dessa história”, afirma Hugo Caetano.

O trabalho dos Falsos do Carimbó carrega uma trilha sonora carregada de afetividade e pertencimento. O videoclipe busca captar o olhar de quem viveu atravessando a ponte e vive em um território de poesias, natureza e manifestações culturais. Nos versos de Mestre Apolo de Caratateua, a produção visual chama a atenção para um das maiores problemáticas que a população da ilha de Outeiro enfrenta: o transporte público.

O trabalho audiovisual também homenageia grandes mestres do carimbó do interior do Pará e da Região Metropolitana de Belém, que são inspirações no trabalho do grupo, como Mestre Jaci, Mestre Lourival Igarapé, Mestre Nego Ray Mundé e Mestre Ney Lima Pela Paz.

As ruas de Belém foram o laboratório inicial do grupo. Hugo Caetano, Lucas Silva e Melk Moraes são primos cujo a família tem tradição no carimbó desde a década de 1980 com o extinto grupo "Os Irmãos Coragem". Desde 2018, tocam juntos como “Os Falsos do Carimbó” acompanhando mestres como Cuité Marambaia e Lourival Igarapé. Em 2020, o grupo ganhou a colaboração de Arilson DiPreto, jovem quilombola da comunidade de Cachoeira Porteira, Oriximiná, percussionista que estuda ritmos de matriz africana. Com formação consolidada, em 2022, o grupo lançou o primeiro EP autoral "Caratareua-Icoaraci".

A banda passou por algumas mudanças com a saída de Samara Cheetara. Agora eles se dedicam à produção do primeiro álbum que terá 13 músicas. “A gente está trabalhando um repertório esse ano baseado nesse disco que a gente pretende gravar até o final do ano. A gente ainda não sabe como. Estamos procurando recurso por patrocínio via edital e outras formas, mas esse é o desafio. Terminar o ano com o disco gravado ou encaminhado”, conta Hugo.

O novo álbum terá o nome de “Brinquedo Pop”, com a banda misturando o carimbó, com outros ritmos. Hugo convida as pessoas à conhecerem mais o carimbó de Icoaraci. “A gente diz lá que carimbó não é um estilo musical, é um estilo de vida. A galera vivencia o carimbó dessa forma, tem a liberdade para construir, brincar, e queremos trazer isso para dentro do disco que a gente vai gravar”, adianta.